Facebook возглавил ТОП-20 пожирающих аккумулятор смартфона приложений

Приложения, которые являются причиной потери автономности устройства, назвали эксперты Artezio.

Они подготовили список из 20 приложений, причем большинство из них популярны по всему миру и в России.

Представленные в списке приложения работают и на Android, и на iOS-устройствах. Итак, лидером списка стал Facebook, за которым следуют Instagram и Snapchat.

На четвертом и пятом месте оказались Snapchat и TikTok, а YouTube расположился в списке после них.

Следующими в ТОП-20 оказались такие приложения: Google Maps, Uber, Netflix, WhatsApp, Skype, Microsoft Teams, Zoom, Twitter, Gmail, Google Chrome, Amazon, LinkedIn, Pinterest, Spotify и Adobe Photoshop Express.