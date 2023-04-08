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Facebook возглавил ТОП-20 пожирающих аккумулятор смартфона приложений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Приложения, которые являются причиной потери автономности устройства, назвали эксперты Artezio.

Они подготовили список из 20 приложений, причем большинство из них популярны по всему миру и в России.

Представленные в списке приложения работают и на Android, и на iOS-устройствах. Итак, лидером списка стал Facebook, за которым следуют Instagram и Snapchat.

На четвертом и пятом месте оказались Snapchat и TikTok, а YouTube расположился в списке после них.

Следующими в ТОП-20 оказались такие приложения: Google Maps, Uber, Netflix, WhatsApp, Skype, Microsoft Teams, Zoom, Twitter, Gmail, Google Chrome, Amazon, LinkedIn, Pinterest, Spotify и Adobe Photoshop Express.

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