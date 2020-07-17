Facebook в августе запустит аналог TikTok в 50 странах мира

Произойти это должно в следующем месяце, о чем рассказали представители Facebook, на сообщение которых ссылается Techcrunch.

Сообщается, что редактор видео с названием Reels появится в Instagram в августе, причем его запуск запланирован в 50 странах мира одновременно.

Этот сервис станет аналогом TikTok, в котором можно будет создавать 15-секундные ролики с наложением эффектов, настройкой скорости воспроизведения, добавления аудиозаписей и др.

Стоит отметить, что в тестовом режиме Reels, который тогда носил название Cenas, был запущен на территории Бразилии еще в ноябре прошлого года.