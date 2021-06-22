Facebook стремится превзойти клуб с «живыми аудиозалами»

На этой неделе Facebook запустил своего конкурента Clubhouse в США под названием Live Audio Rooms вместе со своей новой службой подкастов.

Live Audio Rooms доступны только некоторым общественным деятелям и определенным группам и могут быть размещены только через приложение Facebook iOS, но пользователи iOS и Android могут присоединиться к комнате, и эта функция поддерживает до 50 говорящих участников и неограниченное количество слушателей.

Хотя Clubhouse уже имеет солидную базу пользователей, он ограничивает количество людей, которые могут войти в комнату, поэтому предложение Facebook сразу же опережает конкурента. Пользователи Facebook также могут «поднять руку», чтобы присоединиться к беседе, и использовать реакции для участия в реальном времени.

Кроме того, Live Audio Rooms настроен на получение большего количества функций, которых сейчас не хватает Clubhouse, включая уведомления, когда друзья или последователи присоединяются к комнате, и живые субтитры.

Источник — Astera.