Несмотря на недавние изменения Apple в отношении конфиденциальности, Facebook продолжает получать миллиарды доходов от рекламы, о чем свидетельствуют его последние результаты за второй квартал 2021 финансового года, объявленные в среду.

На отчете о прибылях и убытках компании за второй квартал социальная сеть показала, что она собрала 28 миллиардов долларов дохода от рекламы, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это привело к тому, что Facebook более чем удвоил свою прибыль по сравнению с предыдущим годом, заработав 10,4 млрд долларов по сравнению с 5,2 млрд долларов в 2020 году.

Несмотря на цифры по основному потоку доходов, финансовый директор Facebook Дэвид Венер отметил, что компания ожидает ощутить на себе основную тяжесть правил прозрачности отслеживания приложений Apple в третьем квартале.

«Мы по-прежнему ожидаем усиления таргетинга рекламы в 2021 году из-за изменений нормативных требований и платформ, особенно недавних обновлений iOS, которые, как мы ожидаем, окажут большее влияние в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом».

Источник — Astera.