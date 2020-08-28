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Facebook подал в суд на аккаунт, который продавал лайки в Instagram

28.08.2020 21:25

Facebook снова подает в суд на фальшивые лайки в Instagram. Компания подает в суд на человека, который продавал фальшивые лайки и комментарии в Instagram в рамках «поддельной службы взаимодействия», говорится в заявлении Facebook .

По словам компании, служба под названием Nakrutka «использовала сеть ботов и программное обеспечение для автоматизации для распространения фейковых лайков, комментариев, просмотров и подписчиков в Instagram».

Facebook подал ряд аналогичных исков против разработчиков, которые злоупотребляют данными или иным образом нарушают его условия обслуживания. Ранее в этом году компания подала в суд на испанского разработчика по продаже поддельных Instagram-лайков, и на компанию New Zealand из-за фальшивой службы помолвки в 2019.

Помимо иска против Nakrutka, Facebook также подал в суд на MobiBurn, разработчика, который использовал вредоносное ПО для сбора данных Facebook от пользователей. Исследователи безопасности ранее предупреждали Facebook, что разработчик «собирал информацию с устройств и запрашивал данные из Facebook, включая имя человека, часовой пояс, адрес электронной почты и пол», когда пользователи устанавливали приложения с программным обеспечением MobiBurn.

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