Facebook ошибочно называет чернокожих мужчин «приматами»

Facebook в пятницу заявил, что отключил функцию рекомендаций по темам после того, как принял чернокожих мужчин за «приматов» на видео в социальной сети.

Представитель Facebook назвал это «явно неприемлемой ошибкой» и сказал, что программное обеспечение для рекомендаций было отключено.

«Мы приносим извинения всем, кто, возможно, видел эти оскорбительные рекомендации», — сказал Facebook в ответ на запрос AFP.

«Мы полностью отключили функцию рекомендаций по темам, как только поняли, что это происходит, чтобы выяснить причину и предотвратить повторение этого».

Программное обеспечение для распознавания лиц подверглось критике со стороны защитников гражданских прав, которые указывают на проблемы с точностью, особенно это касается людей, которые не являются белыми.

В последние дни пользователям Facebook, которые смотрели видео британских таблоидов с участием чернокожих, показывали автоматически сгенерированную подсказку с вопросом, хотят ли они «продолжать смотреть видео о приматах», согласно New York Times.

Рассматриваемое в июне 2020 года видео, опубликованное Daily Mail, озаглавлено «Белый мужчина вызывает полицейских на чернокожих в гавани».

Хотя люди относятся к числу многих видов в семействе приматов, видео не имело ничего общего с обезьянами, шимпанзе или гориллами.

Снимком экрана с рекомендацией поделился в Twitter бывший менеджер по дизайну контента Facebook Дарси Гроувс.

«Это предложение« продолжать смотреть »неприемлемо», — написал Гроувс в Твиттере, нацелив сообщение на бывших коллег в Facebook.