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Facebook объединится с Ray-Ban для создания первых умных очков в 2021 году

17.09.2020 09:36

Facebook в среду объявил о партнерстве с Luxottica, производителем Ray-Ban, для выпуска своей первой пары умных очков в 2021 году.

«Проведя время с их командой и посетив их завод, я понял, что они были для нас правильным партнером, который поможет объединить лучшие технологии с лучшими очками», — сказал генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в прямом эфире на онлайн-мероприятии для продуктов виртуальной и дополненной реальности.

Facebook и Luxottica создадут очки в рамках многолетнего партнерства. Об объединении двух компаний впервые сообщил CNBC в прошлом году .

«Я пока не могу вдаваться в подробности продукта, но это действительно следующий шаг на пути к очкам дополненной реальности», — сказал Цукерберг. «И они тоже выглядят неплохо».

Цукерберг также объявил, что компания планирует выпустить Project Aria, исследовательское устройство, которое компания будет использовать для обучения при разработке своих потребительских умных очков.

Facebook объединится с Ray-Ban для создания первых умных очков в 2021 году

Очки Project Aria будут носить сотрудники и подрядчики Facebook в кампусе компании и на публике, начиная с сентября, сказал Эндрю «Боз» Босуорт, глава отдела аппаратного обеспечения Facebook. По словам Босворта, в очках нет функций дополненной реальности и они не продаются. Устройства будут захватывать видео, аудио, данные отслеживания движения глаз и местоположения, которые Facebook может использовать для разработки умных очков с дополненной реальностью.

«Это исследовательское устройство, которое поможет нам понять, как создавать программное и аппаратное обеспечение, необходимое для настоящих работающих очков AR», — сказал Босворт.

По словам Босворта, сотрудники, которые носят очки Project Aria, пройдут обучение о том, когда и где они могут носить исследовательские устройства. По его словам, использование таких чувствительных мест, как туалеты, будет запрещено. По словам Босворта, прежде чем собранные данные можно будет использовать в исследованиях, они будут очищены от конфиденциальных идентифицируемых деталей, таких как лица людей или номерные знаки транспортных средств. Кроме того, по его словам, у этих рабочих будет одежда, по которой их легко идентифицировать как сотрудников Facebook.

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