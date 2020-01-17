Facebook не будет размещать рекламу в WhatsApp

Facebook не будет размещать рекламу в WhatsApp17.01.2020 15:25
WhatsApp является самым популярными в мире мессенджером, и сейчас он принадлежит компании Facebook.
Руководство Facebook ранее планировало в WhatsApp запустить рекламу, но сейчас планы у разработчиков изменились, и в компании даже расформировали отдел, который должен был найти оптимальный способ интеграции рекламы в мессенджере.
Одним из вариантов был показ рекламы в статусах.
Сейчас в Facebook передумали интегрировать рекламу в WhatsApp. Источники пишут, что пока компания сосредоточится на реализации новых функций для бизнеса.
При этом решение Facebook не означает, что она не реализует рекламу в будущем.
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