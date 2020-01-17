Facebook не будет размещать рекламу в WhatsApp

WhatsApp является самым популярными в мире мессенджером, и сейчас он принадлежит компании Facebook.

Руководство Facebook ранее планировало в WhatsApp запустить рекламу, но сейчас планы у разработчиков изменились, и в компании даже расформировали отдел, который должен был найти оптимальный способ интеграции рекламы в мессенджере.

Одним из вариантов был показ рекламы в статусах.

Сейчас в Facebook передумали интегрировать рекламу в WhatsApp. Источники пишут, что пока компания сосредоточится на реализации новых функций для бизнеса.

При этом решение Facebook не означает, что она не реализует рекламу в будущем.