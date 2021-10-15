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Facebook начинает развертывание сквозных зашифрованных резервных копий в WhatsApp

Facebook начинает развертывание сквозных зашифрованных резервных копий в WhatsApp
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Сквозное зашифрованное резервное копирование чата WhatsApp для iOS и Android доступно с четверга, сообщает Facebook . Компания уже много лет предлагает сквозное шифрование для чатов, но с этим новым изменением вы можете получить тот же уровень шифрования для своих резервных копий. Эта функция будет постепенно внедряться для пользователей последней версии приложения.

Резервные копии WhatsApp хранятся в iCloud или Google Диске, но это означает, что Apple или Google могут передать резервные копии правительствам или правоохранительным органам в случае необходимости. С изменением, доступным в четверг, вы можете защитить свои облачные резервные копии WhatsApp с помощью пароля или 64-значного ключа шифрования, что теоретически означает, что никто, кроме вас, не сможет получить доступ к резервной копии.

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