Как стало известно Astera.ru, Facebook анонсировал новые функции для своего приложения Messenger, включая панель быстрого ответа, QR-коды и новые темы чата.



Новая панель быстрого ответа находится в средстве просмотра мультимедиа Messenger и призвана упростить обсуждение мультимедийных материалов, опубликованных друзьями, без необходимости возвращаться в основную ветку чата.

Пользователи могут нажать на фото или видео и отправить ответ через панель быстрого ответа, которая находится в нижней части экрана, а затем провести пальцем вверх, чтобы выйти из полноэкранного средства просмотра мультимедиа и вернуться в основную ветку чата.



Три новые темы чата, которые доступны как в Messenger, так и в Instagram в настройках чата, позволяют пользователям добавлять новые изюминки в фоны своих чатов. Темы включают Оливию Родрдиго, Всемирный день океанов и Форсаж.

Кроме того, Facebook добавляет QR-коды и ссылки для оплаты для использования с Facebook Pay, позволяя пользователям совершать платежи, даже если они не на Facebook.



Чтобы получить доступ к личному QR-коду и ссылке для оплаты, перейдите в настройки Messenger и нажмите «Facebook Pay». Пользователи могут поделиться ссылкой для оплаты или разрешить друзьям сканировать QR-код для отправки или запроса денег.

Новые функции сейчас внедряются в Facebook Messenger, который для iPhone и iPad можно бесплатно загрузить из App Store.