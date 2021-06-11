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Facebook Messenger получил панель быстрого ответа, ссылки для оплаты и новые темы

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Как стало известно Astera.ru, Facebook анонсировал новые функции для своего приложения Messenger, включая панель быстрого ответа, QR-коды и новые темы чата.

Facebook Messenger получил панель быстрого ответа, ссылки для оплаты и новые темы
Новая панель быстрого ответа находится в средстве просмотра мультимедиа Messenger и призвана упростить обсуждение мультимедийных материалов, опубликованных друзьями, без необходимости возвращаться в основную ветку чата.

Пользователи могут нажать на фото или видео и отправить ответ через панель быстрого ответа, которая находится в нижней части экрана, а затем провести пальцем вверх, чтобы выйти из полноэкранного средства просмотра мультимедиа и вернуться в основную ветку чата.

Facebook Messenger получил панель быстрого ответа, ссылки для оплаты и новые темы
Три новые темы чата, которые доступны как в Messenger, так и в Instagram в настройках чата, позволяют пользователям добавлять новые изюминки в фоны своих чатов. Темы включают Оливию Родрдиго, Всемирный день океанов и Форсаж.

Кроме того, Facebook добавляет QR-коды и ссылки для оплаты для использования с Facebook Pay, позволяя пользователям совершать платежи, даже если они не на Facebook.

Facebook Messenger получил панель быстрого ответа, ссылки для оплаты и новые темы
Чтобы получить доступ к личному QR-коду и ссылке для оплаты, перейдите в настройки Messenger и нажмите «Facebook Pay». Пользователи могут поделиться ссылкой для оплаты или разрешить друзьям сканировать QR-код для отправки или запроса денег.

Новые функции сейчас внедряются в Facebook Messenger, который для iPhone и iPad можно бесплатно загрузить из App Store.

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