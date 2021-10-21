Facebook Messenger для iOS получает новые возможности дополненной реальности для видеозвонков

Facebook объявляет сегодня, что Group Effects, которые привносят новые возможности AR, доступны в видеозвонках Messenger и Messenger Room, и скоро они появятся и в Instagram.

Согласно сообщению в блоге , эти новые возможности дополненной реальности могут «дополнить всех участников видеозвонка одновременно, обеспечивая более увлекательный и захватывающий способ общения с друзьями и семьей».

Существует более 70 групповых эффектов, которыми пользователи могут наслаждаться во время видеозвонка с другом, от игры, в которой вы соревнуетесь за лучший бургер, до эффекта с симпатичным оранжевым котиком, который появляется на экранах всех.

Кроме того, в конце октября Facebook расширит доступ к Spark AR Multipeer API, чтобы позволить большему количеству создателей и разработчиков создавать интерактивные эффекты для большей аудитории во время видеозвонка.

Group Effects также позволяет создателям воплощать свои творческие идеи в видеозвонках в Messenger. До сих пор многие эффекты AR использовались в одиночку, например, добавление фото или видео для Stories или Reels. Мы рады видеть, как создатели, такие как Росс Уэйкфилд, разработавший эффект «Blow the Dandelion», расширяют свои творческие возможности с помощью групповых эффектов, а также помогают вам укреплять связи с друзьями и семьей в режиме реального времени.

В конце августа, чтобы отпраздновать 10-летие Messenger, приложение получило игры с опросами, денежные подарки, эффекты сообщений и многое другое.

Например, пользователи Messenger в США теперь могут отправлять деньги через Facebook Pay через Messenger благодаря интеграции с календарем дней рождений Facebook. Компания также представила новую тему дня рождения, эффект AR и Soundmoji для дня рождения.

С этим обновлением компания также упростила обмен контактами Facebook с друзьями в чате с помощью нового действия «Поделиться контактом».