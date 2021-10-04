Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger не работают по всему миру

Согласно публичным заявлениям трех сервисов Facebook, Facebook ( FB ) , Instagram и WhatsApp вышли из строя в полдень понедельника.

«Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам», — говорится в сообщении Facebook в Twitter. «Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства».

Сайт отслеживания сбоев Down Detector зарегистрировал десятки тысяч отчетов для каждой из служб. Собственный сайт Facebook вообще не загружался около часа в понедельник; Instagram и WhatsApp были доступны, но не могли загружать новый контент или отправлять сообщения.

Причина отключения не сразу выяснилась. Однако несколько экспертов по безопасности быстро указали на проблему системы доменных имен (DNS) как на возможную причину.

Около 13:00 по восточному времени отдел интернет-анализа Cisco ThousandEyes сообщил в Twitter, что его тесты показывают, что сбой произошел из-за продолжающегося отказа DNS. DNS переводит имена веб-сайтов в IP-адреса, которые могут быть прочитаны компьютером. Ее часто называют «телефонной книгой Интернета».

Представитель компании не сразу ответил на запрос о комментарии от CNN Business.

Отключение произошло на следующее утро после того, как «60 минут» транслировали сегмент, в котором информатор Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что компания осведомлена о том, как ее платформы используются для распространения ненависти, насилия и дезинформации, и что Facebook пытался скрыть эти доказательства. Facebook отверг эти утверждения.

Интервью последовало за неделями репортажей и критики Facebook после того, как Хауген предоставил регулирующим органам и Wall Street Journal тысячи страниц внутренних документов. Хауген собирается дать показания перед подкомитетом Сената во вторник.

Акции Facebook подешевели более чем на 5% в полдень понедельника, что сделало его худшим торговым днем ​​почти за год.