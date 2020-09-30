Facebook добавила в Instagram функции Messenger

Facebook добавила в Instagram функции Messenger30.09.2020 22:06
Facebook и Instagram являются крупнейшими социальными сетями в мире, к тому же они принадлежат одному владельцу.
Компания Facebook объединила Messenger и Instagram Direct, и теперь для отправки сообщений друзьям можно использовать только одно из приложений.
Помимо этого, разработчики в Instagram добавили совместный просмотр IGTV и селфи-стикеры.
В Instagram еще появились функции, которые ранее можно было встреть только в Messenger, а именно возможность ответа на конкретное сообщение, выбор пользователя и настройка приватности.
Новые дополнения пока не работают в РФ и когда их включат в пресс-службе Facebook не сообщают.
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