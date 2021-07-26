Face ID появится на Apple Mac через «пару лет»

Apple, возможно, просто планирует перенести систему Face ID на Mac. Известный журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что Face ID будет доступен на Mac в течение «пары лет».

Гурман поделился этой новостью в последнем выпуске своего информационного бюллетеня Power On. В нем он заявил, что цель гиганта из Купертино состоит в том, чтобы все его продукты в конечном итоге поддерживали Face ID. Другими словами, даже недорогие модели iPhone, такие как iPhone SE и iPad Air, которые в настоящее время поддерживают Touch ID, скоро появятся с технологией распознавания лиц в ближайшем будущем. Гурман добавил, что Touch ID по-прежнему является ключевым фактором в его недорогих продуктах, поскольку это более дешевая альтернатива Face ID.

Однако через несколько лет это может измениться. Он добавил, что «я ожидаю, что все iPhone и iPad перейдут на Face ID», также заявив, что «в конечном итоге камера, встроенная в экран, поможет дифференцировать более дорогие устройства Apple за счет устранения выемки наверху. Датчик распознавания лиц дает Apple две основные функции: безопасность и дополненную реальность». Другими словами, компания также может убрать выемку на iPhone во время этой смены.

IPhone без выемки может дебютировать уже в 2023 году. Примечательно, что Гурман ранее также сообщал, что недавно выпущенные Apple iMac с измененным дизайном изначально должны были поддерживать Dace ID. Но, к сожалению, его реализация затянулась. По-видимому, основная причина задержки была связана с экранами ноутбуков Mac, которые значительно тоньше, чем в iPhone и iPad. Из-за этого бренду будет сложнее вписаться в ключевые компоненты, такие как датчики глубины для Face ID.

Источник — Astera.