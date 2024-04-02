Фабрика TSMC в Аризоне ускоряет сроки производства процессоров Apple

Завод TSMC в Аризоне находится в режиме наладки оборудования, и уже к середине апреля планируется пробное производство.

Если пробный запуск окажется успешным, то массовое производство чипов для Apple может начаться в конце 2024 года, изначально планировали начать производство процессоров в середине следующего года.

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), известная как «крупнейший производитель микросхем в мире», являтся контрактным производителем, она не занимаете разработкой процессоров и других чипов, при этом выступает крупнейшим в мире производителем однокристальных систем для мобильных устройств.