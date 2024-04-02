Главная » Новости

Фабрика TSMC в Аризоне ускоряет сроки производства процессоров Apple

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Завод TSMC в Аризоне находится в режиме наладки оборудования, и уже к середине апреля планируется пробное производство.

Если пробный запуск окажется успешным, то массовое производство чипов для Apple может начаться в конце 2024 года, изначально планировали начать производство процессоров в середине следующего года.

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), известная как «крупнейший производитель микросхем в мире», являтся контрактным производителем, она не занимаете разработкой процессоров и других чипов, при этом выступает крупнейшим в мире производителем однокристальных систем для мобильных устройств.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.