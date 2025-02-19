F6: хакеры получили мощные киберинструменты

Компания F6 представила свой первый отчет о киберугрозах в России и СНГ на 2024/25 год.

Генеральный директор Валерий Баулин отметил, что за последние годы различные хакерские группы, включая прогосударственные, получили доступ к мощным киберинструментам, что может привести к серьезным проблемам.

В 2024 году число прогосударственных APT-групп, атакующих Россию, удвоилось и достигло 27. Также появилось 12 новых группировок, таких как Unicorn и Dante.

Количество DDoS-атак увеличилось как минимум на 50%, что связано с ростом числа устройств в ботнетах. Ландшафт киберугроз меняется, границы между хактивистами и киберпреступниками размываются.

Хактивисты часто атакуют государственные учреждения с использованием программ-шифровальщиков, а кибершпионы выставляют украденные данные на публичный доступ.

Программы-вымогатели остаются одной из главных угроз в 2025 году. Специалисты зафиксировали более 500 атак с использованием шифровальщиков, что на 50% больше по сравнению с прошлым годом.

Выкуп за расшифровку данных для малого бизнеса достигал 5 миллионов рублей, а для крупных компаний — начинался с этой суммы.

Также было обнаружено 455 ранее не опубликованных баз данных из России и Белоруссии, содержащих более 457 миллионов строк данных.

С ростом популярности Android-устройств хакеры совершенствуют свои методы атак, используя фишинг и вредоносные приложения.

Данные были собраны с помощью платформы киберразведки F6 Threat Intelligence и других решений компании для защиты от киберугроз.