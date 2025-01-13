F.A.С.С.T.: Мошенники стали притворяться владельцами ПВЗ и предлагать работу

Мошенники начали действовать под видом владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), предлагая людям работу, но на самом деле это ловушка.

По информации аналитиков F.A.C.C.T. Digital Risk Protection, преступная группа за месяц заработала около 5 миллионов рублей, совершив более 260 списаний со счетов жертв.

Схема выглядит следующим образом: мошенники размещают объявления о поиске сотрудников от имени «владельцев ПВЗ» на популярных платформах.

После отклика жертвы им предлагают собеседование через WhatsApp или по телефону, при этом интересуясь, каким смартфоном пользуется кандидат (только интересуют пользователи Android).

Затем жертве отправляют анкету и ссылку для загрузки приложения, которое на самом деле является Android-трояном, позволяющим получить доступ к счетам пользователя и снять деньги.

Аналитики рекомендуют соискателям проверять предложения о работе напрямую с ПВЗ, не устанавливать приложения по ссылкам и внимательно проверять адреса сайтов, чтобы избежать мошенничества.