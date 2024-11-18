F.A.C.C.T. зафиксировали использование дипфейков Трампа в рекламе крипторесурсов

Компания F.A.C.C.T. отмечает рост использования дипфейков в криптомошенничестве.

Российская компания F.A.C.C.T., занимающаяся технологиями борьбы с киберпреступлениями, сообщает о росте использования дипфейков в рекламе мошеннических крипторесурсов.

После победы Дональда Трампа на выборах в США мошенники начали использовать его образ наряду с другими популярными личностями, такими как Илон Маск и Криштиану Роналду.

Аналитики F.A.C.C.T. обнаружили, что мошенники применяют как платные, так и бесплатные инструменты для создания дипфейков. В мессенджерах появились боты, которые позволяют генерировать видео с известными людьми, включая Трампа. Эти дипфейки нацелены на англоязычную аудиторию и используются для рекламы фейковых криптобирж.

В криптоиндустрии выделяют три основные схемы мошенничества: фейковые криптобиржи, дрейнеры и скам-токены. С 2022 года аналитики зарегистрировали более 600 доменов фейковых криптобирж, предлагающих стандартные операции, но предназначенных для кражи средств у пользователей.

Дрейнеры представляют собой вредоносное ПО, которое позволяет злоумышленникам выводить активы из криптокошельков жертв. Ссылки на вредоносные сайты распространяются через рекламу и социальные сети. Также существует схема со скам-токенами, когда мошенники создают токены, которые невозможно продать.

Анализ преступных групп показывает, что средняя сумма хищения составляет около $233, а в некоторых случаях достигает $26,958. В одной из крупнейших групп, занимающейся дрейнерами, средняя сумма хищения значительно выше и составляет $5,528.

Компания F.A.C.C.T. рекомендует организациям, работающим в сфере блокчейна и криптовалют, использовать автоматизированные решения для защиты от мошенничества. Платформа F.A.C.C.T. Digital Risk Protection позволяет выявлять угрозы и обнаруживать мошеннические ресурсы на ранних стадиях.

Источник: F.A.C.C.T.