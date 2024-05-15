F.A.C.C.T: Рынок онлайн-пиратства сократился на 16% в 2023 году

Отчет, опубликованный компанией F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности, раскрыл интересные данные о состоянии онлайн-пиратства в России.

По данным экспертов, количество пиратских сайтов остается стабильным, но их доходы продолжают сокращаться уже пятый год подряд.

Исследователи установили, что в 2023 году рынок пиратского видеоконтента в рунете оценивался в $38 миллионов. Это на 16% меньше, чем годом ранее и на 220% меньше, чем в 2018 году.

Аналитики связывают этот тренд с введением блокировок, увеличением числа пользователей легальных стриминговых сервисов и снижением стоимости рекламы на пиратских ресурсах. Например, стоимость 1000 показов рекламного объявления упала до $3,13, что на 250% ниже, чем в 2018 году.

Согласно отчету, к концу 2023 года в рунете было зарегистрировано 80 тысяч доменов с пиратским контентом, что на 16% меньше чем в предыдущем году. Веб-сайты составляли 82% от общего числа, соцсети и мессенджеры — 12%, а видеохостинги — 6%.

Тем не менее трафик на пиратских сайтах сократился на 10%, в то время как количество посещений легальных сервисов увеличилось на ту же величину.

Аналитики F.A.C.C.T. также обратили внимание на то, что в России действовали 50 студий, занимающихся переводом и озвучиванием нелегальных копий фильмов, сериалов, аниме и дорам.