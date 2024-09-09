F.A.C.C.T.: мошенники с 2023 года заработали более 81 млн рублей на коробочках с призом

Мошеннические лотереи, в которых пользователям предлагают выбрать коробочку с призом, принесли злоумышленникам более 81 миллиона рублей с начала 2023 года.

Эта информация касается только одной исследованной партнерской программы, нацеленной на российских пользователей, но таких программ, по оценкам, как минимум шесть.

Злоумышленники используют имена известных артистов, блогеров и стримеров, чтобы привлечь внимание и создать иллюзию легитимности своих лотерей. Они масштабируют свой бизнес, разделяя задачи между участниками: одни отвечают за привлечение трафика, другие — за создание фишинговых страниц и рассылку сообщений.

Вот как работает схема мошенников:

Переход по ссылке: Жертва кликает на ссылку и попадает на сайт, где ей предлагают открыть коробочки с призами. Первые две попытки обычно неудачны, но на третьей жертва якобы выигрывает деньги.

Ввод данных карты: Чтобы получить выигрыш, жертва нажимает на кнопку и вводит данные своей банковской карты.

Ошибка отправки: Сайт сообщает о необходимости конвертации валюты в рубли, что якобы стоит 638 рублей.

Новые платежи: С каждым разом жертве требуют все больше денег для различных операций, и сумма может возрасти до 3210 рублей.

В итоге жертва не получает обещанного выигрыша и теряет все деньги, которые перевела. При этом данные ее карты становятся известны мошенникам.

Эта схема продолжает действовать, и пользователям важно быть осторожными, чтобы не стать жертвами мошенников.