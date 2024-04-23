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F.A.C.C.T: мошенники придумали новую схему угона аккаунта Telegram

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Новые схемы угона учетных записей в мессенджере Телеграм были обнаружены специалистами F.A.C.C.T. Злоумышленники используют фейковые сообщения от службы поддержки, предупреждая о якобы заявке на удаление аккаунта.

Они отправляют фишинговые ссылки, которые перенаправляют пользователей на сайт с интерфейсом мессенджера, где им предлагается ввести номер телефона и код безопасности.

При указании неверных данных страница сообщает об ошибке, но при правильном вводе злоумышленники получают доступ к учетной записи и могут управлять переписками и каналами. Одной активной фишинговой страницы достаточно, так как злоумышленники отправляют ссылки в личных сообщениях и могут использовать запасные домены в случае блокировки предыдущего.

Для защиты от угона аккаунта в Телеграм специалисты рекомендуют установить облачный пароль и не сообщать его никому. Также важно не передавать одноразовые коды безопасности.

Пользователям также советуется проверять сомнительные сайты с помощью whois-сервисов, чтобы убедиться в их надежности и подлинности. Эти меры помогут укрепить безопасность и предотвратить угон учетных записей в Телеграм.

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