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F.A.C.C.T.: Кибермошенники используют имитацию взлома Telegram для кражи денег

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Кибермошенники начали применять новый метод кражи средств у россиян, имитируя взлом аккаунтов в мессенджере Telegram.

По информации компании F.A.C.C.T., мошенники отправляют уведомления о том, что кто-то получил доступ к аккаунту, после чего жертве приходят коды подтверждения.

Затем злоумышленники связываются с пользователем и просят перейти по фишинговой ссылке для восстановления безопасности.

Эти ссылки позволяют мошенникам получить доступ к данным, а затем они могут требовать деньги за разблокировку или просить сообщить коды по телефону.

Эксперты рекомендуют проверять список подключенных устройств в Telegram, отключать незнакомые устройства, менять пароль и включать двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности.

Источник: Российская газета.

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