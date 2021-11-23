Ежемесячное количество активных пользователей MIUI во всем мире превысило отметку в полмиллиарда

Xiaomi объявила, что на 22 ноября 2021 года количество активных пользователей MIUI во всем мире превысило отметку в 500 миллионов. Это означает, что около 15% людей в мире сейчас используют телефоны Xiaomi, Redmi или POCO под управлением MIUI. Наряду с этим компания также сообщила, что на 2021 год в Китае будет 18,65 миллиона новых активных пользователей в месяц и 100 миллионов новых активных пользователей во всем мире.

MIUI впервые достигла отметки в 100 миллионов человек 19 августа 2015 года. После этого рост стал экспоненциальным, и менее чем через три года бренд быстро достиг отметки в 200 миллионов активных пользователей в месяц. Год спустя, 28 октября 2019 года, количество активных пользователей MIUI во всем мире превысило 300 миллионов человек. А в начале этого года количество активных пользователей составляло 400 миллионов.

В августе этого года Xiaomi выпустила улучшенную версию MIUI 12.5, которая, как утверждается, исправляет 160 проблем на системном уровне и 224 ошибки системных приложений. Xiaomi также заявила, что обновление обеспечило оптимизацию на всех уровнях — от нижних системных уровней до приложений верхнего уровня. В примечаниях к выпуску обновления упоминаются внутренние улучшения, такие как интеллектуальные алгоритмы для динамического распределения системных ресурсов, оптимизация ОЗУ и улучшения основной системы.

В настоящее время компания работает над тем, чтобы совместить Android 12 с MIUI 13 на соответствующих устройствах. Согласно отчетам, обновление уже готово для устройств премиум-класса, таких как Xiaomi MIX 4, Mi 11 и Mi 11 Lite 5G. Было подтверждено, что MIUI 13 станет официальным до конца 2021 года и, как говорят, принесет «много изменений».

Источник — Astera.