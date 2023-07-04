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EXputer: компактную версию PlayStation 5 со съемным дисководом оценят в $399

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В сети появилась новая информация про приставку PlayStation 5 Slim.

Как пишет eXputer, консоль станет самой дешевой в линейке PlayStation 5, ее на рынке будут продавать за 399 долларов, что в пересчете по текущему курсу составит около 35,7 тыс. руб.

eXputer удалось узнать о цене после изучения материалов судебного дела между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США об отстаивании сделки с Activision Blizzard.

В документах также была информация, что PlayStation 5 Slim поступит в продажу в 2023 году, но скорее всего модель станет доступна в четвертом квартале.

На рынке PlayStation 5 Slim придет на смену версии PlayStation 5 Digital Edition, а вместо PlayStation 5 с дисководом, начнут продавать варианты консоли с приставкой Pro.

Ранее сообщалось, что новая японская консоль получит накопитель на 2 ТБ и в два раза больше оперативной памяти.

PlayStation 5
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