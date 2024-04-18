Exascend разработала и представила защищенные от радиации SSD-накопители до 16 ТБ

Компания Exascend представила серию защищенных от радиации SSD-накопителей PR4 с объемом памяти до 16 ТБ. Эти накопители способны выдерживать удары, вибрацию, а также высокие и низкие температуры.

Они разработаны с использованием технологии Neutron Shield 2.0, которая позволяет отслеживать и исправлять повреждения, вызванные радиацией, в режиме реального времени.

Накопители также обладают функцией Dual Power Loss Protection, которая обеспечивает сохранность данных при потере питания, а также функцией автоматической перезагрузки.

SSD-накопители серии PR4 защищены по стандарту MIL-STD-810 от ударов, вибрации и воздействия влаги. Они могут работать в широком диапазоне температур от -40 до +85 градусов Цельсия.

Они энергоэффективны и потребляют меньше энергии по сравнению с другими моделями на рынке. Кроме этого, модели доступны в различных форм-факторах и объемах памяти, с интерфейсом PCIe 4.0 и скоростью записи данных до 3000 Мбайт/с.

Информации о стоимости накопителей пока нет.