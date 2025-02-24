Евросоюз запретил экспорт игровых приставок в Россию

Европейский союз ввел новые санкции против России, которые касаются поставок игровых консолей. Теперь страны ЕС не могут экспортировать игровые приставки и аксессуары, такие как геймпады, в Россию.

Запрет был введен в ответ на информацию о том, что игровое оборудование может использоваться для управления беспилотниками.

Официальные производители, такие как Sony, Microsoft и Nintendo, прекратили экспорт своих консолей в Россию еще весной 2022 года, но параллельный импорт продолжался.

Российский депутат Антон Горелкин отметил, что компании, производящие консоли, не имеют отношения к Европе и могут не согласиться блокировать устройства, ввезенные через параллельный импорт.

Аналитик Эльдар Муртазин добавил, что консоли не производятся в странах ЕС, и, следовательно, не попадают в Россию из Европы.