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Евросоюз запретил экспорт игровых приставок в Россию

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Европейский союз ввел новые санкции против России, которые касаются поставок игровых консолей. Теперь страны ЕС не могут экспортировать игровые приставки и аксессуары, такие как геймпады, в Россию.

Запрет был введен в ответ на информацию о том, что игровое оборудование может использоваться для управления беспилотниками.

Официальные производители, такие как Sony, Microsoft и Nintendo, прекратили экспорт своих консолей в Россию еще весной 2022 года, но параллельный импорт продолжался.

Российский депутат Антон Горелкин отметил, что компании, производящие консоли, не имеют отношения к Европе и могут не согласиться блокировать устройства, ввезенные через параллельный импорт.

Аналитик Эльдар Муртазин добавил, что консоли не производятся в странах ЕС, и, следовательно, не попадают в Россию из Европы.

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