Евросоюз потребовал Apple сделать открытой для всех свои iOS и iPadOS

Европейский Союз настойчиво призывает Apple улучшить совместимость своих операционных систем iOS и iPadOS с устройствами конкурентов.

Это связано с несколькими разбирательствами, начатыми в сентябре, из-за которых Apple выражает опасения о безопасности и конфиденциальности пользователей.

На днях Комиссия ЕС представила проект рекомендаций, который должен сделать iOS более совместимой с другими устройствами, такими как смарт-часы и наушники. Также предлагается улучшить взаимодействие Apple с разработчиками, которые хотят интеграцию с iOS и iPadOS.

Предложения ЕС включают автоматическое переключение звука, улучшение Bluetooth-соединений и уведомлений.

Apple, в свою очередь, выступила против этих требований, заявив, что они могут угрожать безопасности данных пользователей. Компания утверждает, что доступ к ее технологиям может снизить уровень защиты конфиденциальности.

Комиссия ЕС собирает отзывы от заинтересованных компаний до 9 января 2025 года, после чего будут разработаны окончательные меры. Если Apple не выполнит требования, ей могут грозить штрафы до 10% от годового объема продаж.

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