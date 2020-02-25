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Евросоюз может вернуть смартфоны со сменной батареей

25.02.2020 22:26

В Европейском Союзе планируют заставить производителей смартфонов выпускать аппараты со съёмной задней крышкой для быстрой замены батареи.
Такие устройства были очень популярны десять лет назад, но сейчас практически все смартфоны выходят условно не разборными и для замены в них аккумулятора требуется обращение в сервисный центр.

Авторы проекта пока только разрабатывают свою инициативу. В марте ее планирую подать на рассмотрение и голосование, поэтому ее еще могут отправить на доработку или вовсе не принять.

Авторы законопроекта считают, что их инициатива позволит пользователям не только сэкономить, но также реже менять смартфоны, так как сейчас некоторые меняют не батарею в устройстве, а полностью смартфон.

В целом такая инициатива повлечет серьезные изменения, ведь смартфоны станут толще и могут полностью лишится защиты от воды и пыли, так как реализовать такую защиту при съёмной крышке будет очень сложно и дорого.

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