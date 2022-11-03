Евросоюз может обязать Apple разрешить установку программ из сторонних магазинов

Евросоюз хочет сделать из закрытой iOS подобие Android.

В Евросоюзе весной раскроют подробную информацию про новые обязательства Apple перед пользователями мобильных устройств.

ЕС намерена бороться с монополией, а первым монополистом является Apple, которая полностью контролирует свою iOS.

В ней для установки приложений используется только App Store, также в системе нет возможности изменять по умолчанию штатные приложения.

При этом в Android все эти возможности присутствуют уже давно. Предлагается обязать Apple открыть возможность установки программ из сторонних магазинов или Интернета.

Такая политика ЕС может сильно повлиять на продажи iPhone, так как эти смартфоны и выбирают как раз за закрытую ОС и ее защищенность.

Все подробности требований ЕС станут известны весной 2023 года, а пока даже неизвестно насколько они будут жесткими.