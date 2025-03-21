Европейский Союз и iOS от Apple: выдвинуты новые требования

Европейский Союз представил подробные требования к Apple по улучшению совместимости операционных систем iOS. Это решение связано с законом «О цифровых рынках» (DMA) и включает два основных направления.

Первое направлено на упрощение процесса подачи заявок для разработчиков, желающих интегрировать свои приложения с экосистемой Apple.

Второе более интересно для пользователей iPhone и iPad, так как описывает девять функций, которые Apple должна сделать доступными для сторонних устройств.

Одним из ключевых изменений станет возможность сторонних смарт-часов получать уведомления iOS, что позволит им функционировать подобно Apple Watch. Также сторонние устройства смогут работать в фоновом режиме, получая актуальные данные, например, погоду.

Кроме того, функции, позволяющие наушникам Apple автоматически переключаться между устройствами, должны стать доступны и для наушников других брендов. Apple также обязана предоставить доступ к ее широкополосным подключениям, что улучшит совместимость с гарнитурами виртуальной реальности.

Сторонние платформы смогут использовать такие функции, как AirDrop и AirPlay, при подключении к устройствам Apple. Также пользователи смогут быстрее настраивать сторонние устройства без необходимости устанавливать дополнительные приложения.

Эти требования являются обязательными, и Apple рискует получить штрафы до 10% от своего годового оборота в случае их несоблюдения.

Компания может оспорить эти решения в суде, так как ранее заявляла, что требования ЕС могут негативно сказаться на ее продуктах и пользователях. Однако ЕС настаивает на том, что эти изменения помогут открыть iOS для разработчиков других платформ.