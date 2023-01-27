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Европейские версии Samsung Galaxy S23 могут также оказаться дороже американских

Автор На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

Европейцы за все топовые смартфоны платят больше, чем жители США или Китая, поэтому и с Galaxy S23 будет то же самое.

Стало известно, что корейская компания Samsung базовую версию Galaxy S23 в Европе будет продавать по цене максимальной конфигурации на рынке США.

Официальные цены на Galaxy S23 пока не опубликованы, но источник, который ознакомился с прайсом, написал что Galaxy S23 будет стоить от 950 евро, Galaxy S23+ от 1100 евро, а Galaxy S23 Ultra от 1399 евро.

При этом в США смартфоны будут продавать по цене от 800 долларов за Galaxy S23, Galaxy S23+ от 1000 долларов, а самый доступный вариант Galaxy S23 Ultra обойдется в 1200 долларов.

Samsung Samsung Galaxy S23
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