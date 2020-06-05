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Европейские смартфоны Huawei и Honor скоро получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1

05.06.2020 21:00

Китайский производитель Huawei готовится к обновлению европейских версий смартфонов Huawei и Honor.
Фирменные оболочки EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 по воздуху начнут распространять в ближайшее время.

Все смартфоны будут обновлены по «воздуху» и как пишет ресурс HuaweiCentral, в начале июня начнут обновлять Huawei Mate 30 Pro и Huawei P30 Pro. В середине июня обновят европейскую версию Huawei P30.

Модели Huawei Mate 20 X 4G, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Nova 5T, Honor View 20/V20, Honor 20 и Honor 20 Pro получат обновление в середине следующего месяца, а в конце июля EMUI 10.1 доберется до Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro и Huawei Mate 20 RS Porsche Design.

Источник написал, что график обновления может быть изменён, к тому же он еще зависит от оператора и страны.

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