Недавно сообщалось, что компанию Apple, могут заставить перейти на новый стандарт зарядки.

Речь шла о Европе, где снова рассматривали вопрос о введении единого стандарта зарядки для всех мобильных устройств.

Унифицировать зарядки в ЕС пытаются с 2009 года, однако до сих пор так и не было принято соответствующего закона.

При этом теперь Еврокомиссия займется разработкой нового проекта закона, так как Европарламент проголосовал за введение единого разъема для зарядки, причем за это предложение выступило подавляющее число членов.

Новые правила планируется разработать к июлю этого года. Сейчас на рынке представлены устройства с разъёмами USB-C, microUSB и Lightning.

Последний используется в смартфонах Apple, хотя новые планшеты этой компании уже получили USB-C.

При этом в самой компании Apple не поддерживают идею, так как в руководстве уверены, что введение единого стандарта станет причиной увеличения отходов за счет несовместимых аксессуаров.