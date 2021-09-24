Европа может потребовать от всех производителей телефонов использовать зарядку USB-C

Это может сигнализировать об окончании кабеля Apple Lightning на iPhone.

Согласно новому постановлению Комиссии ЕС, Европа может потребовать от всех производителей использовать зарядку USB-C для всех телефонов и электронных устройств . Он направлен на сокращение электронных отходов и «неудобств потребителей», вызванных различными и несовместимыми зарядными устройствами, которые все еще используются. Комиссия также хочет, чтобы производители разделили продажу зарядных устройств с электронными устройствами.

«С сегодняшним предложением … USB-C станет стандартным портом для всех смартфонов, планшетов, фотоаппаратов, наушников, портативных колонок и портативных игровых консолей», — говорится в сообщении.

ЕС заявил, что его сотрудничество с промышленностью позволило сократить количество зарядных устройств для мобильных телефонов с 30 до 3 за последнее десятилетие . Один из этих трех — порт Apple Lightning, который используется примерно 20 процентами устройств, продаваемых в Европе. ЕС надеется изменить эту ситуацию, согласно заявлению исполнительного вице-президента Маргрет Вестагер:

Европейские потребители достаточно долго были разочарованы несовместимыми зарядными устройствами, скапливающимися в их ящиках. Мы дали индустрии достаточно времени, чтобы предложить свои собственные решения, теперь пришло время для принятия законодательных мер по обычному зарядному устройству. Это важная победа для наших потребителей и окружающей среды, соответствующая нашим экологическим и цифровым амбициям.

Когда в прошлом году ЕС впервые проголосовал за обычное зарядное устройство , Apple выступила с заявлением, в котором говорилось, что это предложение « задушит инновации », и ее позиция не изменилась. «Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгие правила, предусматривающие использование только одного типа разъема, сдерживают инновации, а не поощряют их, что, в свою очередь, наносит вред потребителям в Европе и во всем мире», — сказал BBC представитель Apple .

Однако с момента запуска iPhone 12 Apple перестала включать зарядные устройства в комплект, что, по ее словам, позволит сэкономить 861 000 тонн меди, цинка и олова. Сама Apple теперь использует зарядку USB-C на своих последних ноутбуках Mac и некоторых моделях iPad, поскольку этот стандарт поддерживает зарядку более высокого напряжения, необходимую для более крупных устройств.

Почти все смартфоны Android теперь используют зарядку USB-C, и многие модели от Samsung и других продаются с кабелями для зарядки / передачи данных, но не с зарядными устройствами. Всего за последний год в Европе было продано около 420 миллионов мобильных телефонов и других портативных электронных устройств.

По данным Bloomberg, ЕС выбрасывает 12000 тонн зарядных устройств каждый год, некоторые из них не используются . В то же время потребители тратят около 2,4 миллиарда евро (2,8 миллиарда долларов) на автономные зарядные устройства, не входящие в комплект поставки устройств. Закон все еще находится на стадии предложения и должен быть принят законодателями и правительствами ЕС, поэтому он может вступить в силу примерно через два года после этого.