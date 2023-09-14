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Этой ночью Sony проведет презентацию State of Play с играми для PlayStation

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Корпорация Sony объявила о предстоящей презентации под названием State of Play, которая состоится 15 сентября в 00:00 по московскому времени. Продолжительность мероприятия пока неизвестна. Трансляцию можно будет посмотреть на платформах YouTube, Twitch и даже TikTok.

Этой ночью Sony проведет презентацию State of Play с играми для PlayStation

На предстоящем мероприятии State of Play будут представлены как уже анонсированные независимые проекты, так и крупные игры от внешних разработчиков. По всей видимости, стоит не рассчитывать на показ новых крупных проектов, таких как «Человек-паук 2», и других внутренних игр компании. Тем не менее, некоторые неожиданности все еще могут случиться.

В своем сообщении Sony намекнула, что презентация будет посвящена релизам осенью 2023 года и более поздним проектам. Кроме того, будут представлены некоторые игры для PlayStation VR 2 — виртуальной реальности, вышедшей в начале этого года.

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