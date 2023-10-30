Главная » Новости

Этой ночью Apple представит новые iMac и MacBook Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Apple проведет презентацию под слоганом «Scary fast» в ночь с 31 октября на 1 ноября в 03:00 по московскому времени.

Трансляцию презентации можно будет посмотреть на сайте Apple.

Одним из ожидаемых анонсов являются новые моноблоки iMac, которые последний раз обновлялись в 2021 году и до сих пор оснащены чипами Apple M1.

Также в ожидании обновления находятся ноутбуки MacBook Pro с экранами диагональю 14 и 16 дюймов, которые будут оснащены новыми чипами M3 Pro и M3 Max следующего поколения.

Возможно, на презентации будут представлены также обновленная версия мыши Magic Mouse, трекпад Magic Trackpad и клавиатура Magic Keyboard с портами USB-C.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.