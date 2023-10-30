Этой ночью Apple представит новые iMac и MacBook Pro

Apple проведет презентацию под слоганом «Scary fast» в ночь с 31 октября на 1 ноября в 03:00 по московскому времени.

Трансляцию презентации можно будет посмотреть на сайте Apple.

Одним из ожидаемых анонсов являются новые моноблоки iMac, которые последний раз обновлялись в 2021 году и до сих пор оснащены чипами Apple M1.

Также в ожидании обновления находятся ноутбуки MacBook Pro с экранами диагональю 14 и 16 дюймов, которые будут оснащены новыми чипами M3 Pro и M3 Max следующего поколения.

Возможно, на презентации будут представлены также обновленная версия мыши Magic Mouse, трекпад Magic Trackpad и клавиатура Magic Keyboard с портами USB-C.