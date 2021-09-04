Это устройство может навсегда остановить кибератаки через USB

Вредоносные USB-накопители представляют серьезную угрозу безопасности как для потребителей, так и для организаций.

Хотя USB-устройства, такие как флэш-накопители, удобны и упрощают перенос данных между устройствами, киберпреступники также могут использовать их для заражения компьютеров вредоносными программами и другими вирусами.

Вот почему группа ученых и профессоров из Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании создала новое сложное устройство, способное противостоять угрозам, исходящим от вредоносных USB-устройств.

Проект, возглавляемый доктором Шиширом Кумаром Шандилией вместе с профессором Атулей Нагар, направлен на устранение одного из наиболее распространенных путей, по которым злоумышленники и киберпреступники могут внедрить вредоносные файлы и программы.

Д-р Шандилья предоставила дополнительную информацию о том, как одна из основных проблем с флеш-накопителями заключается в том, что операционная система компьютера часто рассматривает их как «доверенный компонент» в пресс-релизе, сказав:

«Если ОС не настроена на ограничение и продвижение разрешений пользователя на вставленное USB-устройство, то, как только USB-накопитель вставлен, он может выполнить сценарий автозапуска по умолчанию, который может доставить намеченную полезную нагрузку на вычислительные устройства и доставить несколько видов вредоносных программ, таких как вирусы, трояны, клавиатурные шпионы, шпионское ПО, трояны удаленного доступа (RAT) и т. д., к вычислительным устройствам».

По этой причине доктор Шандилья и профессор Нагар придумали идею использования нового типа «промежуточного» устройства, которое находится между флэш-накопителем и портами USB на ноутбуках или компьютерах.

Это промежуточное устройство действует как шлюз или барьер и способно сканировать USB-накопитель на наличие вредоносного программного обеспечения, которое потенциально может остановить кибератаку еще до ее начала.

По словам доктора Шадильи, новое изобретение команды защищает хост-вычислительное устройство, обеспечивая дополнительный уровень аппаратной безопасности, который также может скрывать информацию об операционной системе хоста. Это достигается путем представления скрытой информации о компьютере на внешние устройства. Однако промежуточное устройство также имеет метод выявления вредоносных программ и может предоставлять полный, частичный или полный блок для USB-устройства.

Новое устройство команды является частью развивающейся области исследований в области кибербезопасности, известной как Nature-Inspired Cyber ​​Security (NICS). Это новое поле включает идеи и явления из мира природы, чтобы операционная система не стала жертвой хищника и способна отражать атаки.

Доктор Шадиля и команда в настоящее время связываются с производителями, чтобы вывести устройство на рынок, хотя у них уже есть полнофункциональный прототип.