«Это просто шок»: на российский рынок вышел Google Pixel Fold за 317 999 руб

Через полгода после анонса на российском рынке появились смартфоны Google Pixel Fold — первые складные устройства от компании Google. Официальная презентация состоялась в мае с начальной ценой $1799 (примерно 172 тыс. руб. по текущему курсу).

Продажи Google Pixel Fold стартовали в розничной сети DNS. Этот гаджет с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти оценивается в 317 999 рублей. В ассортименте представлены версии с корпусами бежевого и черного цветов. Стоимость не зависит от выбора цвета.

Важно отметить, что точно такой же смартфон можно приобрести на «Яндекс.Маркете» за 166 990 рублей. Однако стоит учесть несколько нюансов: во-первых, устройство не русифицировано, во-вторых, оплату придется производить наличными.

Корпорация Google представила свой первый складной смартфон на ежегодной конференции для разработчиков 11 мая 2023 года в Калифорнии. В закрытом состоянии устройство выглядит как обычный смартфон, легко помещается в руке, а в развернутом виде оно представляет собой «книжку» — самый тонкий смартфон компании и «самый тонкий раскладной телефон на рынке», как заявили в компании. Визуально он больше напоминает планшет.

Смартфон работает на базе процессора Google Tensor G2 и операционной системе Android 14. Его дополняет чип безопасности Titan M2. Основная камера с разрешением 48 мегапикселей снабжена двумя дополнительными камерами по 10,8 Мп каждая. Внешний дисплей имеет размер 5,8 дюйма, разрешение 2092 × 1080 пикселей и соотношение сторон 17,4:9. Внутренний складной дисплей — 7,6 дюйма, с разрешением 2208 × 1840 пикселей.