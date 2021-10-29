Ethereum достиг нового исторического максимума

Девять дней назад биткойн достиг нового исторического максимума (ATH), а теперь второй ведущий криптоактив — Ethereum — достиг ATH в пятницу утром. Ethereum достиг максимума в 4416 долларов за единицу и с тех пор снизился примерно на 2% по сравнению с этой ценовой позицией

Вторая по величине капитализация рынка криптовалют принадлежит эфириуму (ETH), его стоимость сегодня составляет около 510 миллиардов долларов. В настоящее время на торги эфиром выделено 28,9 млрд долларов, а рыночная капитализация ETH имеет рейтинг доминирования около 18,8%. ETH достиг своего исторического максимума во время утренних торговых сессий 29 октября, достигнув максимума в 4416 долларов за ETH .

С начала года эфириум (ETH) вырос на 1013%, а за последние 30 дней криптоактив увеличился на 54,7%. Тетер стабильной монеты ( USDT ) — это топ-пара, торгующая с Ethereum ( ETH ) в пятницу, на нее приходится 43,53 % всех сделок. Далее следуют USD (20,65%), BTC (9,75%), BUSD (7,90%), EUR (4,03%) и KRW (3,34%).

Binance — самая активная биржа, торгующая эфиром на сегодняшний день, на нее приходится 24,94% всей торговой активности ETH . За Binance следуют платформы для торговли криптовалютами, такие как Lbank, Coinbase, FTX, Yobit и Huobi Pro.

Цена на Ethereum намного выше, чем рекордный максимум криптоактивов с 2017 года, поскольку с тех пор цена на 8985,15% выше. Хешрейт Ethereum составляет примерно 725 терахешей в секунду (TH / s), а на платформе Nicehash находится около 3,6% хешрейта Ethereum. Возврат инвестиций (ROI) в Ethereum (ETH) с момента его внедрения составляет 9 364,4% сегодня, если человек принял участие в продаже Genesis.