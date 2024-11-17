ESPN представил ИИ-аватара для аналитики спортивных событий

Спортивный канал ESPN внедряет инновационные технологии генеративного ИИ с новым аватаром, названным FACTS, предназначенным для улучшения аналитического освещения спортивных событий. На данный момент аватар тестируется в рамках шоу о студенческом футболе SEC Nation, где он предоставляет зрителям данные из ESPN Analytics, включая показатели Football Power Index (FPI), статистику игроков и расписания матчей. Компания утверждает, что цель FACTS — дополнять ведущих программы, а не заменять их.

Для работы аватара используются технологии Nvidia ACE (Avatar Cloud Engine) для управления аватарами, Azure OpenAI для обработки текста и ElevenLabs для преобразования текста в речь. ESPN подчеркивает, что FACTS не предназначен для замены журналистов или ведущих, а скорее служит инструментом для тестирования инноваций и упрощения доступа к аналитическим данным, предоставляемым каналом.