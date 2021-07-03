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Эскизы демонстрируют отмененный дизайн серии Xiaomi Mi 11

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Серия Mi 11 — это флагманская линейка смартфонов Xiaomi на 2021 год. Первоначально серия включает четыре модели. Из них обычный, Pro и Lite имеют идентичный дизайн задней части. Такой же дизайн можно найти и в серии Redmi K40. Теперь, спустя месяцы после запуска этих устройств, пара эскизов показывает дизайн серии на стадии их разработки.

Эскизы демонстрируют отмененный дизайн серии Xiaomi Mi 11

Ванильный Mi 11 был анонсирован в конце декабря 2020 года как первый в мире телефон Qualcomm Snapdragon 888. В конце марта за устройством последовали Mi 11 Pro, Mi 11 Lite и Mi 11 Ultra. В феврале суббренд Xiaomi Redmi также представил серию Redmi K40.

Все эти телефоны, кроме Mi 11 Ultra, обладают уникальной компоновкой камеры, которая выделяется из толпы. Впервые за долгое время их можно было легко идентифицировать как смартфон Xiaomi.

К счастью, Xiaomi выбрал этот дизайн за пару общих конструкций, чьи эскизы были совместно со станцией Digital Chat недавно на Weibo. Отмененные проекты на этапе разработки серии Mi 11 слишком распространены.

Эскизы демонстрируют отмененный дизайн серии Xiaomi Mi 11

Как видно из эскизов, первый напоминает серию OPPO Reno. С другой стороны, второй дизайн аналогичен дизайну серии vivo X. В любом случае, стоит отметить, что Xiaomi уже использовала последний дизайн в серии Mi 10T в прошлом году.

Источник — Astera.

Xiaomi Mi 11
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