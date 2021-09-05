Эскизное видео коробок кейсов MagSafe может подтвердить название iPhone 13

Лидер по имени PinkDon поделился новым видео о том, что похоже на чехлы MagSafe для iPhone 13 Pro Max, которые собираются для распространения. Ранее не было подтверждено, будут ли iPhone в этом году использовать схему именования «12S» или «13». Имейте в виду, что эти случаи вполне могут быть поддельными.

Обновление: видео было удалено исходным автором. Я не хочу размышлять, что это может означать, но продолжаю относиться к утечке с недоверием.

На видео показаны тонны черных силиконовых коробок Apple MagSafe, упакованных в пластик и организованных для распространения. Никаких других цветов корпуса или материалов, таких как кожа, на видео не видно.

Ожидается, что Apple обновит свою коллекцию чехлов MagSafe новыми цветами с запуском iPhone в этом году, как они это делали в прошлом.

Как мы отметили выше, эти случаи могут быть поддельными. В наши дни существует множество убедительных поддельных футляров MagSafe. Так что относитесь к этому с недоверием.

Вполне вероятно, что до официального анонса iPhone 13 осталось всего одна-две недели, поэтому неудивительно, что в ближайшие пару дней появятся новые утечки, подобные этой.