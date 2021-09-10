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Еще один Nord 2 5G взорвался и ранил человека

Еще один Nord 2 5G взорвался и ранил человека
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В Galaxy Note 7 проклятие живет. На этот раз виновником стал OnePlus Nord 2 5G — еще одно устройство спонтанно загорелось и взорвалось в кармане одного человека, в результате чего он получил травму. Новость была впервые подхвачена LetsGoDigital — голландский сайт наткнулся на сообщение в Twitter пострадавшего, о котором идет речь — Гаурав Гулати, и связался с ним, чтобы получить дополнительную информацию. Гулати, юрист и общественный деятель, был на работе, когда почувствовал странное тепло, исходящее из кармана своего пальто. Он быстро снял его, так как жара становилась невыносимой, только чтобы стать свидетелем последовавшего взрыва.

Еще один Nord 2 5G взорвался и ранил человека

Как видно из изображений, Nord 2 полностью поджарен, а сам мужчина получил ожоги тела. Телефон был совершенно новый, куплен 24 августа 2021 года. «Я чувствую, что у меня в кармане лежит свидетельство о смерти (Nord 2). Я очень рад, что я еще жив », — написал Гулати LGD.

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