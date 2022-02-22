Eset: каждая 10-я шпионская атака направлена на пользователей Android-устройств из РФ

Российские пользователи Android-устройств очень часто становятся жертвами атак шпионских программ.

К такому выводу пришли исследователи из ESET, после проверки динамики распространения шпионских программ.

Исследование проводилось с сентября по декабрь 2021 года, и как оказалось, каждая десятая атака была на российских пользователей.

Все эти атаки связаны со слежкой и шпионажем, причем все это осуществляется через отдельные программы, которые пользователи устанавливают на смартфон собственными силами, и в основном из непроверенных источников.

Специалисты ESET отметили, что распространение программ-шпионов в мире выросло на 20%.

Большую популярность сейчас набирает ПО, которые считаются коммерческим. Через такое ПО ведется слежка за сексуальным партнёром пользователя.

Стоит отметить, что получение данных с чужого смартфона может быть наказуемо, причем реальным сроком – до 2 лет лишения свободы.