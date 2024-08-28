ESET: мошенники научились удаленно клонировать банковские карты через NFC

Злоумышленники нашли новый способ удаленной кражи денег с банковских карт.

Специалисты компании ESET, занимающейся кибербезопасностью, раскрыли схему, в которой мошенники клонируют карты с помощью устройств на Android и технологии бесконтактной оплаты NFC.

Мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и просили клиентов установить программу под названием NFCGate.

Затем они просили поднести банковскую карту к NFC-модулю телефона, получая таким образом ее цифровую копию. С помощью этой копии они обналичивали деньги.

Эксперт ESET Лука Степанко отметил, что это первый случай использования такого опасного метода в реальности. Также мошенники могли клонировать карты, если имели физический доступ к ним.

Источник: Лента.ру.