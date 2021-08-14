Исследование компании ESET показало, что меньше всего из-за утечки данных переживает молодежь.

Как показал опрос, 77% жителей РФ уверены, что за ними следят при помощи их смартфонов. 65% россиян говорят, что слежка происходит с целью настройки таргетированной рекламы, еще 47% говорят о том, что их данные используют специальные службы, а 39% заявили, что информация необходима мошенникам.

Меньше всего слежки боятся люди в возрасте от 18 до 24 лет, а наибольшие опасения высказали россияне старше 35 лет. Почти 40% респондентов уверены, что в их устройствах отслеживают историю поиска.

Четверть россиян заявили, что ведется слежка за всеми действиями на устройстве, а 14% предполагают, что слежка ведется с помощью камеры и микрофона. Еще 20,9% думают, что используются все доступные средства.

Еще исследование показало, что жители РФ больше всего переживают из-за использования личных данных, видео или фото, а также чтения переписки и прослушивания разговоров.