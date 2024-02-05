ESB и Федерация киберспорта Катара запускают лигу Dota 2 с бюджетом 2,6 миллиона долларов

Компания ESB и Федерация киберспорта Катара подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) о запуске лиги по Dota 2. Лига начнется в 2024 году и будет состоять из трех соревнований с общим призовым фондом 2,6 млн долларов. Посмотреть это увлекательное соревнование лучших команд можно будет в букмекерской конторе «Фонбет», а по ссылке существует прекрасная возможность скачать удобное мобильное приложение компании на андроид.

Помимо призового фонда, ESB и Катарская федерация киберспорта назвали маркетинговое агентство SPORTFIVE партнером лиги по медиаправам, а катарскую киберспортивную организацию Quest Esports – региональным партнером MENA.

Первое из трех мероприятий состоится 3 апреля в Дохе, Катар. В общей сложности в турнирах примут участие 10 команд, а сами соревнования также пройдут в июле (Лима, Перу) и ноябре (Доха, Катар). Наряду с этими тремя мероприятиями обе стороны объединят усилия для создания турниров для игроков-любителей.

Как сообщается в пресс-релизе, соглашение о проведении серии мероприятий высшего уровня является частью трехлетней концепции. Наряду с проведением двух из трех мероприятий в столице Катара, ESB «разместит в городе свое новое международное подразделение». В ближайшие годы компания также намерена расширить свою деятельность за счет новых видов киберспорта. Подробности о новых играх не раскрываются.

Создание лиги последовало за решением Valve прекратить Dota Pro Circuit, высший уровень киберспорта Dota 2. В сентябре 2023 года компания-разработчик заявила, что эта цепь негативно влияет на экосистему. В результате ESB и Катарская федерация киберспорта присоединились к ESL FACEIT Group и организовали собственный турнир (Dota 2 ESL Pro Tour).

Гонсало Веласко, генеральный директор ESB, рассказал о создании лиги: «В Dota 2 и на киберспортивной сцене есть большой простор для инноваций и создания отличных вещей для сообщества, причем не только на высшем уровне соревновательного киберспорта, но и на региональном и любительском.

Опыт Катара в проведении таких всемирно известных спортивных мероприятий, как Чемпионат мира по футболу 2022 года, Кубок Азии по футболу 2023 года и многих других, а также его уникальное расположение в качестве транзитного узла и потрясающая инфраструктура делают страну идеальным кандидатом для создания нашего глобального хаба».

Появление связанных с государством киберспортивных организаций продолжает вызывать опасения у представителей сообщества виртуального спорта. В настоящее время катарские законы содержат ограничения на ЛГБТК+, права женщин и свободу выражения мнений.