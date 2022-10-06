ЕС заставляют компанию Apple оснастить iPhone портом USB Type-C

Для того чтобы остаться на рынке ЕС, компания Apple теперь вынуждена в iPhone начать устанавливать USB Type-C.

Парламент ЕС принял закон о введении универсального зарядного порта, для этого был выбран USB Type-C.

По новому закону, все смартфоны продаваемые в Европе должны быть оснащены этим разъёмом.

Закон распространяется на всех, и если производители Android-смартфонов уже давно начали переход на USB Type-C, то Apple в своих смартфонах, а также ряде аксессуаров до сих пор использует Lightning.

По новому закону, к осени 2024 года все устройства доступные на европейском рынке, должны оснащаться стандартным зарядным портом USB Type-C, для зарядки такой же порт к 2026 году должен быть и в ноутбуках.