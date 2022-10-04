ЕС принял закон о переходе iPhone на USB-C к концу 2024 года

Европейский парламент сегодня подавляющим большинством голосов проголосовал за введение USB-C в качестве общего порта для зарядки широкого спектра бытовых электронных устройств, включая iPhone и AirPods, к концу 2024 года.

Предложение, известное как директива, обязывает всех производителей бытовой электроники, продающих свою продукцию в Европе, обеспечить порт USB-C для широкого спектра устройств. Этот «общий порт» станет первым в мире законом и повлияет, в частности, на Apple, поскольку она широко использует разъем Lightning вместо USB-C на многих своих устройствах. Члены Европарламента утверждают, что этот шаг сократит электронные отходы, повысит устойчивость продукции и сделает использование различных устройств более удобным.

Директива получила 602 голоса за, 13 голосов против и восемь воздержавшихся. В пресс-релизе , опубликованном сегодня Европейским парламентом, говорится:

К концу 2024 года все мобильные телефоны, планшеты и камеры, продаваемые в ЕС, должны будут оснащаться зарядным портом USB Type-C. С весны 2026 года обязательство будет распространяться на ноутбуки. Новый закон, принятый на пленарном заседании во вторник 602 голосами за, 13 против и 8 воздержавшимися, является частью более широких усилий ЕС по сокращению электронных отходов и предоставлению потребителям возможности делать более рациональный выбор. Согласно новым правилам, потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство каждый раз при покупке нового устройства, поскольку они смогут использовать одно зарядное устройство для целого ряда портативных электронных устройств малого и среднего размера. Независимо от производителя, все новые мобильные телефоны, планшеты, цифровые фотоаппараты, наушники и гарнитуры, портативные игровые приставки и портативные колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши, портативные навигационные системы, наушники-вкладыши и ноутбуки, заряжаемые через проводной кабель, работающие с мощностью до 100 Вт, должен быть оснащен портом USB Type-C. Все устройства, поддерживающие быструю зарядку, теперь будут иметь одинаковую скорость зарядки, что позволит пользователям заряжать свои устройства с одинаковой скоростью любым совместимым зарядным устройством.

Исключения будут применяться к устройствам, которые слишком малы, чтобы предложить порт USB-C, таким как смарт-часы, трекеры здоровья и некоторое спортивное оборудование, но ожидается, что со временем законодательство будет распространено на другие устройства. Компании также должны будут обеспечить, чтобы специальные этикетки четко информировали потребителей о зарядных характеристиках устройств, которые они покупают.

Кроме того, ЕС стремится обеспечить совместимость решений для беспроводной зарядки по мере развития технологии с течением времени. Директива уполномочивает Европейскую комиссию разработать к концу 2024 года делегированные акты, которые заставят компании делать свои индивидуальные решения для беспроводной зарядки более открытыми и соответствовать стандартам совместимости, помогая потребителям избежать привязки к проприетарным решениям для зарядки, предотвращая при этом фрагментацию и сокращая количество отходов. Неясно, будет ли это включать в себя систему зарядки Apple MagSafe для «iPhone» и AirPods, поскольку она основана на стандарте беспроводной зарядки Qi.

Теперь Европейский совет должен одобрить директиву, чтобы ее можно было опубликовать в официальном журнале ЕС. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС, а его требования начнут применяться к новым устройствам через 24 месяца. Продукты, которые поступили в продажу до даты подачи заявки, будут освобождены от налога и могут продолжать продаваться после этого момента.

В 2018 году Европейская комиссия попыталась принять окончательное решение по этому вопросу, но оно не вступило в законную силу. В то время Apple предупредила, что принуждение отрасли к использованию общего зарядного порта задушит инновации и создаст электронные отходы, поскольку потребители будут вынуждены переключаться на новые кабели.

Усилия ЕС возобновились в прошлом году , когда Европейская комиссия выступила инициатором обновленной версии директивы . В апреле Комитет по внутреннему рынку и защите прав потребителей проголосовал за директиву , набрав 43 голоса «за» и всего два «против». В июне Комитет ЕС по внутреннему рынку и защите прав потребителей достиг соглашения о внесении директивы в Европейский парламент.

И аналитик Apple Минг-Чи Куо, и Марк Гурман из Bloomberg заявили, что Apple тестирует версию «iPhone» с портом USB-C вместо порта Lightning. Куо считает, что Apple может переключить ‌iPhone‌ на USB-C , начиная с iPhone 15 2023 года , а затем перевести AirPods и другие аксессуары . Это время позволит Apple переключить многие затронутые устройства на USB-C до вступления в силу директивы ЕС.