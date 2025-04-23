ЕС оштрафовал Apple на 500 млн евро и потребовал изменить политику App Store

Европейская комиссия наложила на Apple штраф в размере 500 миллионов евро за нарушение положений Закона о цифровых рынках (DMA), обвинив компанию в создании ограничений, мешающих разработчикам свободно информировать пользователей о возможностях оплаты вне App Store. В соответствии с DMA, разработчики должны иметь право направлять клиентов к альтернативным способам покупки без дополнительных сборов, однако действующая политика Apple противоречит этим требованиям.

В частности, Apple взимает комиссию свыше 17% за транзакции, совершённые за пределами приложений, что, по мнению Еврокомиссии, не позволяет разработчикам в полной мере использовать альтернативные каналы распространения. Комиссия указала, что размер штрафа определён с учётом серьёзности и продолжительности нарушений.

Кроме того, Apple предписано снять все технические и коммерческие ограничения, мешающие реализации положений закона. Ожидается, что компания вскоре объявит о пересмотре правил App Store, чтобы избежать дальнейших санкций.

Отдельно комиссия заявила, что усилия Apple по обеспечению поддержки сторонних торговых площадок в ЕС оказались недостаточными. В частности, было указано на наличие обременительных условий соглашения об альтернативном бизнесе, включая сбор под названием Core Technology Fee, а также сложный процесс установки сторонних магазинов приложений, затрудняющий использование таких решений для пользователей.

Хотя Apple может официально ответить на предварительное решение и подать возражения, в случае отсутствия корректировок возможны дополнительные штрафы.

При этом Еврокомиссия признала, что изменения в iOS, касающиеся выбора приложений по умолчанию, соответствуют требованиям DMA. В частности, это касается экранов выбора браузера, мессенджера и возможности удаления встроенных приложений, включая Safari.